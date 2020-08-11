Otomobili ile aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti
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Otomobili ile aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Otomobili ile aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta ikiye bölünürken, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

11.08.2020 05:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 06:38

Otomobili ile aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta ikiye bölünürken, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Derbent Mahallesinde gece saatlerinde meydan geldi. Tokat çevre yolundan OSB girişine yönelen Selami Ö. idaresinde 60 VB 376 plaklı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çarpmanın etkisi ile adeta ikiye katlanan otomobilin sürücü mahallinde sıkışan şahsın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından çıkartılması için çalışma yapıldı. tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarılabildi. Tabutla cenaze aracına konulan şahsın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobili ile aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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