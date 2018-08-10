Otomobile Çarpan Motosikletteki 2 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada

DENİZLİ'de gerçekleşen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Caddesi'nde bir süre önce meydana gelen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından görüntülendi. İlk kamera görüntüsünde, kontrolsüz kavşakta dikkatsizce yola çıkan bir cipe, caddeden gelen bir otomobilin çarpması yer alıyor. Bu kazada sürücüler yara almazken, diğer kazada ise otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcunun havada takla atması MOBESE kamerasınca görüntülendi. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kazayı, başlarında kask olduğu için hafif sıyrıklarla atlattı.

- Denizli