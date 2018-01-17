Otomobilden Çıkan Ağaç Şaşkına Çevirdi

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobilin camından dışarıya uzatılan yaklaşık 2 metrelik ağaç, görenleri şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa- Mardin karayolu Sırrın Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin camından dışarıya uzatılan yaklaşık 2 metrelik ağaç görenleri şaşkına çevirdi. Trafikteki diğer sürücüler olayı cep telefonuyla kaydetti. Otomobil Mardin istikametine doğru yola devam etti.

(İHA)