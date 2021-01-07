Otomobilde preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar çıktı
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Otomobilde preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar çıktı

07.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:28
Otomobilde preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar çıktı

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otomobilde, preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otomobilde, preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolu Kadirli turnikeleri çıkışında şüpheli araç ve aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında ekipler 79 AAC 363 plakalı otomobil durdurdu. Sürücü ve yanındaki yolcunun şüpheli hareketleri üzerine araç, emniyet otoparkına çekilerek narkotik köpek 'Pars' ile birlikte detaylı arama yapıldı. Aramada, otomobilin koltuk altlarından, preslenmiş 155 ayrı paket halinde toplam 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Suriye uyruklu M.M. ve yanındaki M.B. gözaltına alındı.

 


Otomobilde preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar çıktı
Otomobilde preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar çıktı
Otomobilde preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar çıktı
Otomobilde preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar çıktı
Otomobilde preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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