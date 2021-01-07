Otomobilde preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar çıktı

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otomobilde, preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolu Kadirli turnikeleri çıkışında şüpheli araç ve aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında ekipler 79 AAC 363 plakalı otomobil durdurdu. Sürücü ve yanındaki yolcunun şüpheli hareketleri üzerine araç, emniyet otoparkına çekilerek narkotik köpek 'Pars' ile birlikte detaylı arama yapıldı. Aramada, otomobilin koltuk altlarından, preslenmiş 155 ayrı paket halinde toplam 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Suriye uyruklu M.M. ve yanındaki M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı