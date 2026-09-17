Klingbeil: AB, Çin'e karşı tarifeleri hibrit otomobilleri kapsayacak şekilde genişletmeli

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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Perşembe günü Avrupa Birliği'nin Çin'den yapılan ithalata yönelik tarifeleri hibrit otomobilleri de kapsayacak şekilde genişletmesi gerektiğini söyledi. Klingbeil, Volkswagen ve yerli üreticilerin Çin'in imalat sübvansiyonları nedeniyle tehdit altında olduğunu belirtti.

Klingbeil, 'Adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı durmamızdan ve Almanya'nın sanayimizi tehdit eden ülkelere karşı farklı düzeyde özgüven ve kararlılık göstermesinden yanayım' dedi. Volkswagen'in Wolfsburg'daki merkezinde konuşan Klingbeil, otomobil üreticisinde kararlaştırılan yeniden yapılandırma önlemlerinin süregelen dönüşümün sadece başlangıcı olduğunu ekledi.

Klingbeil ayrıca AB'nin yerli içerik kurallarını sıkılaştırması ve Çin yapımı plug-in hibrit otomobillere yönelik tarifeler getirmesi gerektiğini söyledi. Volkswagen işçi konseyi liderleri, şirketin ikinci büyük hissedarı Aşağı Saksonya eyaleti ve işçi tarafının muhalefetine rağmen denetim kurulu tarafından bu ay başında onaylanan hızlandırılmış yeniden yapılandırma sürecinde Klingbeil ile bir araya geldi.

Almanya'daki üretim maliyetlerini kısma baskısı altında olan işçi temsilcileri, tek başına kesintilerin Volkswagen'in geleceğini güvence altına almayacağını savunarak AB'yi yerli sanayiyi piyasayı dolduran ucuz Çin otomobillerinden korumaya çağırdı. Avrupa Komisyonu, sanayinin Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan tarifelerin plug-in hibritleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 'Avrupa'da Üretilmiş' kurallarının hazırlanması çağrıları arasında Çin ile ticaret açığını değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi