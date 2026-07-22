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Almanya Elektrikli Araç Dönüşümünde Krizle Karşı Karşıya

Almanya Elektrikli Araç Dönüşümünde Krizle Karşı Karşıya
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Almanya, elektrikli araç dönüşümünde yüksek enerji maliyetleri, Çin ve ABD rekabeti ile yazılım ve batarya tedarik sorunları nedeniyle ciddi bir sanayi kriziyle karşı karşıya. Fabrika kapatmalar ve işten çıkarmalar gündemde.

Almanya, elektrikli araç dönüşümüne uyum sağlamakta ciddi zorluk yaşıyor. Geleneksel içten yanmalı motor teknolojisindeki üstünlüğünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan ülke, Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve ABD'nin yazılım hakimiyetiyle sarsılan bir sanayi krizi yaşıyor.

Yüksek enerji maliyetleri ve AB'nin katı karbon emisyon hedefleri, otomotiv devlerini fabrikalarını kapatma noktasına getirdi. Ayrıca elektrikli araçlara geçişte yaşanan yazılım ve batarya tedarik aksaklıkları, genel ekonomik büyümeyi tehdit ediyor.

Alman markaları mekanik üstünlüklerini kaybederken, otonom sürüş yazılımları ve batarya yönetim sistemlerinde geride kaldı. Asya merkezli tedarik zincirlerine olan yüksek bağımlılık, kırılganlık oluşturuyor. Çinli üreticiler devlet sübvansiyonlarıyla Avrupa pazarına girerken, Alman tüketicilerin yerli araç talebi azalıyor.

Bu durum, üreticileri fabrika kapatma, işten çıkarma ve tasarruf paketlerine zorluyor. Brüksel'in katı yeşil düzenlemeleri ile sanayi gerçekleri arasındaki uçurum, şirketlerin karbon cezalarından kaçınmak için kârlılığı düşük modeller üretmesine neden oluyor. Almanya'nın bu dönüşümü yönetme hızı, küresel sanayi lideri olarak kalıp kalmayacağını belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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