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Otomobil şarampole düştü, sürücü yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den İstanbul'a giden Erol K'nın kullandığı 34 GU 1680 plakalı Totoya marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Erol K, hastaneye gitmek istemedi. Maddi hasarın oluştuğu otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Otomobil şarampole düştü, sürücü yara almadan kurtuldu

Otomobil şarampole düştü, sürücü yara almadan kurtuldu

Otomobil şarampole düştü, sürücü yara almadan kurtuldu

Otomobil şarampole düştü, sürücü yara almadan kurtuldu

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