Otomobil refüje çarpıp, savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan Gürcistan plakalı otomobil, refüje çarparak yol kenarına savruldu. Kazada, otomobildeki Gürcistan uyruklu Birchiko Lakobadze (56) hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Karadeniz Sahil Yolu, Ardeşen Kavşağı'nda meydana geldi. Rize'den Artvin yönüne giden Jemal Kadelidze (29) yönetimindeki XU-777-LO Gürcistan plakalı otomobil, refüje çarpıp, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Gürcistan uyruklu sürücü Jemal Kadelidze, Makvala Iakobadze (54), Tamar Kedelidze (70) ve Birchiko Iakobadze (56), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi ile Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Birchıko Lakobadze, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralıların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

- Rize