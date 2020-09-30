Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Mürselpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Konak yönünden Bayraklı yönüne giden Volkan Balta (37) yönetimindeki 35 ARH 153 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil önce kaldırıma, ardından da refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Volkan Balta ile yanındaki Münip Gültekin (50), demir yığınına dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 110 AKS ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldıktan sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK