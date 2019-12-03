Otomobil pazarı yüzde 26 azaldı

03.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:56

Otomobil satışları, 2019 yılı Kasım ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 25,63 oranında azalarak 316 bin 427 adet oldu.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini duyurdu. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on bir aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,47 azalarak 388 bin 560 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on bir aylık döneminde 543 bin 231 adet toplam pazar gerçekleşmişti.



Otomobil satışları, 2019 yılı Kasım ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 25,63 oranında azalarak 316 bin 427 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 425 bin 478 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 38,74 azalarak 72 bin 133 adet oldu.



2018 yılı aynı dönemde 117 bin 753 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 kasım ayı geçen yıla göre değişmedi. Otomobil pazarı yüzde 3,5 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,6 azaldı.



2019 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 58 bin 176 adet oldu. 58 bin 204 adet olan 2018 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 0,05 oranında azaldı. Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,46 arttı ve 47 bin 803 adet oldu. Geçen sene 46 bin 204 adet satış gerçekleşmişti.



2019 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Kasım ayına göre yüzde 13,56 azaldı ve 10 bin 373 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 12 bin adet satış yaşanmıştı. 2019 yılı Kasım ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 27,3, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 34,2 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 20,6 azalış izlendi.



2019 yılı Kasım ayı sonunda 176 adet elektrikli ve 10 bin 322 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Kasım ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,04 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 126 bin 687 adet ile sahip oldu. Bu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 53,72'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68,31'e ulaştı. Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.



Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,5 pay alan C (194 bin 562 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,5 pay, 159 bin 829 adet) oldu.



Kasım ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72,46 pay ile Van (52 bin 268 adet), ardından yüzde 11,97 pay ile Kamyonet (8 bin 631 adet) ve yüzde 7,89 pay ile Minibüs (5 bin 689 adet) ve yüzde 7,69 pay ile Pick-Up (5 bin 545 adet) yer aldı.



2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 450 bin - 500 bin adet, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 525 - 575 adet aralığında olması tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA