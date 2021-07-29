Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motokurye, otomobil ile çarpıştı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motokurye, otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden İstasyon Caddesi'ne seyir halinde olan Sedat T. idaresindeki 67 TY 727 plakalı motosiklet, kavşaktan dönmekte olan Funda D. idaresindeki 67 ABE 221 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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