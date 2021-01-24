Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı
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Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı

24.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:51
Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü 20 yaşındaki Umut Demirkıran, yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü 20 yaşındaki Umut Demirkıran, yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gardalya Sokak'ta meydana geldi. Anafartalar Sokak'tan çıkan Cengiz Erdoğu (47) yönetimindeki 09 SE 686 plakalı otomobille Gardalya Sokak yönünden gelen Umut Demirkıran'ın (20) kullandığı 45 ANU 948 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen kasksız sürücü Demirkıran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. 


Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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