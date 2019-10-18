Otomobil ağaçlık alana devrildi: 3 yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 41 NZ 940 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi'nde yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan sürücü ile yanındaki 2 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.