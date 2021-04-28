OTOGARDA ZAM TEPKİSİ... TOFED BAŞKANI CUMA GÜNÜNDEN SONRA YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI TALEP ETTİK
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OTOGARDA ZAM TEPKİSİ... TOFED BAŞKANI CUMA GÜNÜNDEN SONRA YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI TALEP ETTİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kapanma öncesi otogara akın eden çok sayıda kişi bilet fiyatlarına 24 saat geçmeden zam yapıldığını öne sürdü.

Kapanma öncesi otogara akın eden çok sayıda kişi bilet fiyatlarına 24 saat geçmeden zam yapıldığını öne sürdü.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan ise, "Şu an fiyatlarda bir artış söz konusu olmamalı. Yüksek fiyatla bilet satamaz kimse. Asıl artış Cuma gününden sonra uygulanacak. Bizler bu süreçte bakanlık ile görüştük. Cuma gününden sonra yüzde 50 fiyat artışı talep ettik" dedi.

Özcan, "Günlük 600- 650 araç çıkıyordu. Bugün ise bu araç sayısı 800- 850'yi şimdiden buldu" ifadesini kullandı.

Esma MURAT -Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında tam kapanma öncesi otogara akın edenlerden bazıları biletlerin zamlı satıldığı öne sürdü. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan ise, "Asıl artış Cuma gününden sonra uygulanacak. Bizler bu süreçte bakanlık ile görüştük. Cuma gününden sonra yüzde 50 fiyat artışı talep ettik" dedi.

Kapanma kararının ardından İstanbul'da otogarda yoğunluk başladı, bilet sistemleri kilitlendi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19: 00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05: 00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından çok sayıda kişi otogara akın etti. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ise bilet satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.

Ancak bunu bazı otobüs firmalarının fırsata çevirdiği öne sürüldü.

Bilet fiyatlarının bir günde yükselmesiden dert yanan Kazım Yılmaz, '20 gün önce Ankara'dan İstanbul'la 60 liraya geldim. Şimdi ise İstanbul'dan Ankara'ya 115 liraya gidiyorum. Bilet farkı çok fazla. Bu yapılan fırsatçılık. Kimse de buna el atmıyor. Neden bu kadar arttı dediğimizde ise kısıtlamalardan dolayı diyorlar" dedi.

'BİLETİ SABAH 90 LİRAYA ALDIM AKŞAM İSE 110 LİRAYA GİDİYORUM"

Bir gün bile geçmeden bilet fiyatlarına zam geldiğini belirten Ahmet Yılmaz, 'Sabah 90 liraya Ankara'dan İstanbul'a geldim. Şimdi ise tekrar Ankara'ya 110 liraya gidiyorum. Neden fiyat bu kadar arttı dediğimde ise zam geldi diyorlar. 1 gün bile geçmeden nasıl zam gelir" diye konuştu.

'MECBUR KALDIĞIM İÇİN YÜKSEK FİYATTAN ALDIM"

Yasaklar başlamadan eve gitmek için bileti yüksek fiyattan satın aldığını söyleyen İbrahim Yücel, 'Bir hafta önce ailem Adıyaman'a 170 liraya gitti. Şu an ise aynı bileti 200 liraya aldım. Bilet fiyatlarında artış söz konusu. Mecbur kaldığım için bilete 200 liraya aldım" dedi.

'BUGÜN OTOGARDAN GÜNLÜK 800- 850 ARAÇ ÇIKTI"

Genelge yayınlanmasıyla birlikte otogarlarda yoğunluk başladığını belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, 'Yoğunluğun cuma gününe kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda günlük 600- 650 araç çıkıyordu. Bugün ise bu araç sayısı 800- 850'yi şimdiden buldu. Tahminim çarşamba ve perşembe günü bin araç olacağı yönünde. Bugün yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı. Asıl yoğunluk yarın oluşacak" dedi.

'CUMA GÜNÜ SONRASI İÇİN YÜZDE 50 BİR FİYAT ARTIŞI TALEP ETTİK"

Kısıtlamayı fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu vurgulayan TOFED Başkanı Birol Özcan, 'Bu durum fırsata çevirmek isteyenler olabiliyor. Belediyeler ile görüştük. Yüksek fiyattaki taşımacılar için önlem alınacak. Burada bulunan otobüs firmalarının yüksek fiyatlarda bilet satacaklarını zannetmiyorum. Böyle bir fırsatçılık ile karşı karşıya kalan vatandaşımız gelip bize söylesin. Şu an fiyatlarda bir artış söz konusu olmamalı. Yüksek fiyatla bilet satamaz kimse. Asıl artış Cuma gününden sonra uygulanacak. Bizler bu süreçte bakanlık ile görüştük. Cuma gününden sonra yüzde 50 fiyat artışı talep ettik. Bakanlığımızda bu talebimizi makul karşıladı. Birkaç gün içerisinde sonuç alacağız" diye konuştu.

OTOGARDA ZAM TEPKİSİ... TOFED BAŞKANI CUMA GÜNÜNDEN SONRA YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI TALEP ETTİK
OTOGARDA ZAM TEPKİSİ... TOFED BAŞKANI CUMA GÜNÜNDEN SONRA YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI TALEP ETTİK
OTOGARDA ZAM TEPKİSİ... TOFED BAŞKANI CUMA GÜNÜNDEN SONRA YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI TALEP ETTİK
OTOGARDA ZAM TEPKİSİ... TOFED BAŞKANI CUMA GÜNÜNDEN SONRA YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI TALEP ETTİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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