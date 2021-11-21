Otluk yangını gecekonduya sıçradı; 1 kişi dumandan zehirlendi - Haberler
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Otluk yangını gecekonduya sıçradı; 1 kişi dumandan zehirlendi

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Otluk yangını gecekonduya sıçradı; 1 kişi dumandan zehirlendi

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, 2 kişinin yaşadığı gecekondunun bahçesinde çıkan otluk yangınının odunluğa ve eve sıçraması sonucu 1 kişi dumandan etkilendi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, 2 kişinin yaşadığı gecekondunun bahçesinde çıkan otluk yangınının odunluğa ve eve sıçraması sonucu 1 kişi dumandan etkilendi.

Mehmet Akif Mahallesi Eser Sokak'ta Fatma ve İsmail G. çiftinin yaşadığı gecekondunun bahçesinde, saat 21.30 sıralarında otluk yangını çıktı. Rügarın etkisiyle  yayılan alevler, önce odunluğa ardından da gecekonduya sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma ve İsmail G. itfaiye tarafından yanan evden tahliye edildi. Dumandan etkilenen Fatma G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatma G.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre evlere  sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalımalarının da tamamlanmasının ardından çiftin yaşadığı gecekondu küle döndü.


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