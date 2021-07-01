Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde yemekten zehirlendiği iddia edilen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde yemekten zehirlendiği iddia edilen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde bulunan çok sayıda vatandaş, yedikleri yemekten zehirlendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan vatandaşlar çeşitli hastanelere sevk edildi. Bazı vatandaşlar ise özel araçları ile hastanelere ulaştı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavileri sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu
Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu
Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu
Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu
Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 19:49:46. #1.16#

title