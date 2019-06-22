ÖSYM'dan YKS tercih kılavuzu ve YKS kontenjanları açıklaması: Güncel tercih kılavuzu yeniden yayımlanacak!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani 2019-YKS yapıldıktan sonra üniversite adayları programların kontenjanlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM tarafından 20 Haziran'da yayımlanan YKS tercih ve kontenjan kılavuzu ile sadece adaylar ön bilgilendirme yapıldı. ÖSYM, yaptığı açıklama ile güncel tercih kılavuzunun ilerleyen günlerde resmi siteden yayınlanacağı belirtti. İşte YKS tercih kılavuzu ve tercih dönemine dair merak edilenler...

GÜNCEL TERCİH KILAVUZU YAYINLANACAK

ÖSYM, üniversite adaylarına yaptığı duyuru ile geçici tercih kılavuzunun yayımlandığını açıkladı. Fakat bu yayınlanan kılavuzun adaylara sadece ön bilgi vermek maksadını taşıdığını belirtti. Adayların tercihlerini belirlemeden önce yeniden yayımlanacak güncel YKS tercih kılavuzunu takip etmelerini istedi.

YKS TERCİH VE KONTENJAN KILAVUZU

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuç takvimine göre YKS sonuçları 18 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Tercih süresi, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.