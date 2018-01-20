ÖSO Operasyona Dombra İle Çıktı

ÖSO askerleri dombra müziği eşliğinde Afrin'e yapılan barış dalı operasyonu için son hazırlıklarını yaptı.

EMİR GELDİ, HAREKETE GEÇTİLER!

Gaziantep ve Kilis'ten geçirilerek ÖSO askerleri, dombra müziği eşliğinde Afrin'e hareket etti. Operasyondan yaklaşık 2 saat önce çekildiği belirtilen görüntülerde, ağır silahların bulunduğu araçların Türk bayrakları ile donatıldığı görüldü.

Görüntülerdeki ÖSO askerlerinin, hazırlıkların tamamlanmasının ardından gelen emir ile Afrin sınırına doğru yola çıktığı belirtildi.