Osmanlı Saray Kumaşı Londra'da Tanıtıldı

Gaziantep'in 500 yıllık geleneksel saray kumaşı "Kutnu" İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıtıldı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kutnu kumaşından yapılmış elbislerin yer alacağı Londra Moda Haftası nedeniyle heyetiyle birlikte Başkent Londra'ya geldi.



Başkanı Fatma Şahin, Londra'da yaşayan ünlü Türk modacı Bora Aksu ile birlikte Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Kutnu Kumaşı Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu'nun da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Gaziantep yöresine özgü Kutnu kumaşı gazetecilere tanıtıldı.



Fatma Şahin, Londra'da gerçekleştirilecek dünya modasının kalbinin attığı Londra Moda Haftası'nda modacı Bora Aksu'nun Gaziantep'in "Kutnu" kumaşından hazırladığı elbislerle yer alacağından büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade etti.



Çok büyük tarihi değeri olan 16. yüzyıldan itibaren Gaziantep'te el tezgahlarında dokunan ve Anadolu Selçukluları'na uzanan ve Osmanlı padişahları tarafından kullanılan "Kutnu" kumaşı'nın Bora Aksu'nun koleksiyonunda sofistike zarif ve asil bir havayla sunulacağını ifade eden Şahin, dünyanın kalbinin attığı bu defilede yer almanın büyük ayrıcalık ve gurur kaynağı olduğunu söyleyerek"Gaziantep'in geleneksel mirası kutnu kumaşının finans, kültür ve sanat merkezi Londra'da tanıtıcak olmasından dolayı çok mutluyum. Gaziantep'in bu özgün kumaşının bir Türk tasarımcı tarafından çok güzel bir defile ile temsil edilecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum" dedi.



"UMARIM SARAY KUMAŞIMIZ BUCKHİNGHAM SARAYINA DA GİRECEK"



Kutnu kumaşının tanıtımı için büyük çaba harcadıklarını da dile getiren Şahin, saray kumaşı Kutnu'nun Londra'da hakettiği ilgiyi göreceğini umduklarını Kutnu'nun Buckhingham Sarayı'na da girerek Kraliçe'ye kadar ulaşmasından büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.



Ünlü modacı Bora Aksu da, İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonunu çağdaş Türk resim sanatının kadın öncüsü sayılan Mihri Müşfik Hanımın hayatından esinlenerek hazırlandığını söyleyerek, Osmanlı saraylarında büyüyen Mihri Müşfik Hanımın kontrastlarla dolu yaşantısını, Fatma Şahin'in girişimleriyle ile saraykumaşı olarak da bilinen "Kutnu" kumaşı ile koleksiyonuna yansıttığını belirtti.



Aksu, Osmanlı padişahları tarafından kullanılan "Kutnu" kumaşının koleksiyonunda sofistike zarif ve asil bir hava yarattığını kumaşın orijinal renkleri olan koyu kırmızı,koyu mavi ve lacivert tonları turkuaz, pastel mavi ve pembelerle bir arada kullandığını belirtti.



Türk kültür ve sanatının özünü oluşturan el dokuması, el işi nakışları modern bir şeklide defilesine yansıtarak bu şeklide güncel kalmasını sağladığını belirten modacı, 2018 yaz koleksiyonuna Kutnu kumaşını dahil ederek, bu geleneksel dokunuşu tüm dünyaya tanıtmayı amaçladığını söyledi.



Bora Aksu kimdir?



İngiltere'de Londra Central Saint Martins moda okulundan 2003 yılında üstün başarı ile mezun olan Bora Aksu, İzmir'de doğdu. İlk moda tasarım ödülünü İzmir Pret Fuarı'nda alan Aksu, ilk defilesini 2003 yılında Londra Moda Haftası kapsamında düzenledi. Aksu, İngiltere Moda Konseyi tarafından Londra ModaHaftası resmi listesine kısa sürede kabul edilen nadir tasarımcılardan.



Londra Moda Haftası'na her yıl aralıksız katılan Aksu, moda dünyasında büyük öneme sahip olan yeni kuşak moda tasarımcısı ödülüne dört kez layık görüldü. 2012 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından Buckingham Sarayi'na davet edilerek Kraliçe'nin de takdirini alan genç modacı 2015 yılında mağazalaşma sürecine girdi. Geçtiğimiz ay Hongkong, Shanghai, Beijing, Parisian Macao dan sonra Nanjing' te 13. mağazasını açan Bora Aksu, global bir dünya markası olma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor.



Kutnu kumaşı



Çözgü adı verilen dikey ipliklerde ipek, atkı adı verilen yatay ipliklerde pamuğun kullanıldığı, renkli dikey çizgilerden oluşan desenli parlak yüzeyli dokuma türüdür. Geçmişte ahşaptan yapılmış kamçılı çekme tezgahta mekikle dokuma tekniği kullanılarak dokunan kutnu, günümüzde daha gelişmiş armürlü ve jakarlı tezgahlarda üretilmektedir. Üretimin gerçekleştirildiği tezgahlar değişse de kutnu kumaşın dokunma yöntemi yüzyıllardan bu yana aynı kalmıştır.



Ülkemizde sadece Gaziantep'te icra edilen kutnu dokuma sanatının 16. yüzyılda Suriye'den geldiği, Antepli ustaların kutnu kumaşı zirveye ulaştırarak geniş bir coğrafyaya kumaş satar hale geldikleri bilinmektedir.



Kutnu kumaş, sağlıklı oluşunun yanında kendine has çarpıcı renk ve desenleriyle geçmişte geniş bir coğrafyada ilgi ve talep görmüştür. Yöre insanının geleneksel giysilerinde önemli yeri bulunan kutnu, imalatının her aşamasında ayrı emeğin verildiği gerçek bir el sanatı ürünüdür. Geçmişte binlerce Gazianteplinin istihdam edildiği kutnu dokumacılığı sektörü günümüzde teknolojiye inat el emekleriyle mesleği sürdürmeye kararlı az sayıdaki usta tarafından yaşatılmaktadır - Londra