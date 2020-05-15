Osmanlı çileği ilk ürününü verdi
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Osmanlı çileği ilk ürününü verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetişen ve kokusu, araması ve rengi ile diğer çilek türlerinden farklı olan Osmanlı çileği ilk ürününü verdi.

Osmanlı çileği ilk ürününü verdi
15.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:11

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetişen ve kokusu, araması ve rengi ile diğer çilek türlerinden farklı olan Osmanlı çileği ilk ürününü verdi. Padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı çileği az bulunması nedeniyle pazara inmeden siparişle bahçeden satılıyor.

Farklı rengi, aroması ve kokusu ile çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı çileğinin üretimi her geçen yıl daha da artarken, üreticiler aylar öncesinden sipariş almaya başladı.

Fiyatı 35 TL olmasına rağmen yok satıyor

Diğer çilek türlerinin kilogram pazar fiyatı ortalama 5 TL olurken, Osmanlı çileğinin kilosunun bu yıl 35 - 40 TL arasında satışa sunuluyor. Osmanlı çileği ile ilgili en büyük sıkıntı ise müşteri ve fiyat sıkıntısı yaşanmamasına karşın ürünün yeteri kadar yetiştirilmemesi.

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya (58) farklı aroması, kokusu, rengi ve lezzete sahip Osmanlı çileğinin pazara inmeden yok sattığını söyledi. Yaklaşık 14 yıldır Osmanlı çileği üretiminin yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini belirten Çetinkaya, son yıllarda yapılan çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Çatinkaya, "Bölgemizin meşhur olan meyvesi Osmanlı çileği baktık ki durduk yere yok olup gidiyor. Bu konu ile alakalı bölgemizin yerel yöneticilerinin oluşturduğu Osmanlı çileğini yaygınlaştırma ve üreticileri koruma derneğinin kuruluşundan haberdar olduk. Daha sonra bu dernekte görev alarak bölgemizin çileğinin yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmaların içerisine girdik. Öncelikle geriye gitme sebeplerinin analizini yaparak sorunları ortaya çıkardık, bunun paralelinde de çözümlerini ortaya koyduk. Önceki kaymakamımız Nazım Madenoğlu'da ön ayak oldu, bu arada Erdemir'imiz bu konuya çok duyarlı davrandı. Zaten derneğimizin amacı da bu olduğu için kuruluşlarda bir araya gelince böyle bir projenin hayata geçmesi de gündeme geldi. Başladığı günden bu yana proje başarılı ile devam ediyor. Burada esas amacımız fide üretmek. Osmanlı çileği fidesi üretip, bölgede üretmek isteyen insanlara fide sağlamak" dedi.

Pazara inmeden bahçeden satılıyor

Sadece Kdz. Ereğli'de yetişen Osmanlı çileğinin üretiminin az olmasına rağmen çok fazla talep gördüğünü anlatan Çetinkaya, fide üretimi ile birlikte önümüzdeki yıllarda Osmanlı çileği meyvesini de bol miktarda elde edileceğini vurguladı. Çetinkaya, "Diğer çeşitlere göre yüksek aroması var. Hatta bu lezzetinden tadından dolayı da kralların, padişahların yiyeceği olarak da adlandırılmıştır. Kalitesinden dolayı bilinmektedir. Bizde bunu bölge halkı olarak değerlendirip ekonomiye katalım diye düşünüyoruz. Şu anda üretimimiz çok az olmasına rağmen satışlarımız da bir sıkıntı söz konusu asla değil. Hatta talebe cevap veremiyoruz, yetişemiyoruz. Tonlarca talep edildiğinde yok diyoruz, veremiyoruz. Bölgede belki 500 ton üretilse bu çileğin satışından sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Pazara inmeden tabiri caizse satılıyor. Paraya çevriliyor. Bu sene rekolteyi geçen seneye oranla 500 kilo fazla bekliyoruz bunu da Ereğli halkına dağıttığımız fidelerden kaynaklı artış olarak söyleyebiliriz. Fiyatta yine 35- 40 bandı arasında değişebiliyor. Osmanlı çileğini Ereğli'nin her karış toprağında ekmeli, üretmeliyiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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