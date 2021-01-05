Osmaniye Ticaret Borsası
05.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:50
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|17,00
|18,00
|Mısır
|Kg
|1,62
|1,72
|Zeytinyağı
|Kg
|14,50
|14,50
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,00
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner
Haber Yorumları
500