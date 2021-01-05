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Osmaniye Ticaret Borsası

05.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:50
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığı Kg 17,00 18,00
MısırKg 1,62 1,72
Zeytinyağı Kg 14,50 14,50
Buğday (ekmeklik) Kg 2,00 2,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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