Osmaniye'de torbacılara şafak operasyonu: 12 gözaltı
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Osmaniye'de torbacılara şafak operasyonu: 12 gözaltı

19.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:12
Osmaniye'de torbacılara şafak operasyonu: 12 gözaltı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 78 personelin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen 9 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 gram metamfetamin, 10 gram bonzai maddesi ile 12 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de torbacılara şafak operasyonu: 12 gözaltı
Osmaniye'de torbacılara şafak operasyonu: 12 gözaltı
Osmaniye'de torbacılara şafak operasyonu: 12 gözaltı
Osmaniye'de torbacılara şafak operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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