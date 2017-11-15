Osmaniye'de Trenin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yük treninin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yük treninin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Dağıstan Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emre Gebelek'e (12), Toprakkale Garı'ndaki rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isterken yük treni çarptı.
Okuldan çıkarak evine gittiği öğrenilen çocuk, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gebelek'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.