Osmaneli İlçe Protokolünden Şehit Ailelerine Ziyaret

Osmaneli ilçe protokolü, şehit ailelerine bayram ziyareti yaptı.

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ve Belediye Başkanı Münür Şahin ile diğer protokol üyeleri, şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Ailelerin bayramlarını kutlayan Kaymakam Çakıcı, "Sizler bizlere şehitlerimizden emanetsiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla yalnızlık hissetmeyin. Her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Şahin ise bayramların sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, insanların birbirlerine sıkıca kenetleneceği, milli birlik ve beraberliği sağlayan değerlerin her yönüyle yaşanacağı günler olduğunu dile getirerek, "Bize bu vatanı canlarını hiçe sayarak emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi; hayatlarını bu ülkenin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne adayan kahramanlarımızı bayram günlerinde de saygı, minnet ve rahmetle anmak hepimizin vefa borcudur." ifadelerini kullandı.

Ziyarette şehitler için Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.