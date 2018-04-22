Ortaokul Öğrencilerinden Dünyaya Anlamlı Mesaj

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Bilecik İHH Temsilciliği ortak projesi kapsamında 500 çocuk, hazırladıkları koreografiyle "Yetim Gülerse Dünya Güler" mesajı iletti.

Yaklaşık 3 gün boyunca iletmek istedikleri mesaj için okul bahçesinde prova yapan öğrenciler, koreografi sergiledi. "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganını el ele tutuşarak yazan ortaokul öğrencileri, hazırlanan 850 paket hediyeyi Suriye'deki yetim kardeşlerine gönderdi.

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şemsettin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtdışındaki yetimlere ellerinden geldiğince yardım etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Yıldırım, "Öğrencilerimiz özenle çalışarak başarılı bir çalışmaya imza attı. Hazırlanan 850 paket hediye de Suriye'deki yetim çocuklarımıza ulaştırılacak. Onların yüzlerini öğrencilerimiz tarafından güldüreceğiz. Dünyanın bu çocukların sesini duymasını istiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenlerinden Dilek Tuğrul da öğrencileriyle sosyal etkinlikler kapsamında "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla toplanan hediyeleri yetim çocuklara göndereceklerini bildirdi.

Öğrencilerin hazırladığı koreografi, drone ile görüntülenip fotoğraflandı.