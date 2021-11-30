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ORSİAD Başkanı Çamur, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
ORSİAD Başkanı Çamur, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yılın üçüncü çeyreğinde sanayinin ve net ihracatın büyümeye katkısından son derece memnun olduklarını belirterek, "Türkiye ekonomisinin artık inşaata değil, sanayiye ve üretime dayalı...

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yılın üçüncü çeyreğinde sanayinin ve net ihracatın büyümeye katkısından son derece memnun olduklarını belirterek, "Türkiye ekonomisinin artık inşaata değil, sanayiye ve üretime dayalı büyüdüğünü söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdüğünü anımsatan Çamur, sanayide büyümenin yüzde 10, hizmetler sektöründe ise yüzde 20,7 olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Çamur, başkentli, OSTİM'li sanayiciler olarak sanayinin net ihracatın büyümeye katkısından son derece memnun olduklarını vurgulayarak, "Türkiye ekonomisinin artık inşaata değil, sanayiye ve üretime dayalı büyüdüğünü söyleyebiliriz. Zira büyümeye en büyük katkı sanayiden, ihracattan." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomimizin geleceği sanayide"

Türkiye ekonomisinin artık en temel faaliyetleriyle büyümesinin sevindirici olduğunu anlatan Çamur, şunları kaydetti:

"700 bin kişinin istihdam edildiği sanayi ortamında, yüzde 25'lik büyümeyle ihracatın ekonomiye sağladığı katkı ve yüzde 80'lere ulaşan kapasite kullanım oranı umut verici. OSB'lerdeki ciddi hareketliliğin, bereketin artarak devam etmesini umut ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, ekonomimizin geleceği sanayide."

Çamur, KOBİ'lere ihracatı öğretmek, ihracatçı sayısını katlayarak artırmak, ihracata konu kalemlerin katma değerini yükseltmek gerektiğinin altını çizerek, "Pandemi koşullarında dahi performansını yüksek tutan sanayicinin, ihracatçının gücüyle büyüyen bir Türk ekonomisi, yılın sonunda çift haneli büyüme rakamlarını görebilir." ifadesini kullandı.

"Ekonomide güven ve istikrar bizim için çok kıymetli"

Çamur, ekonomide güven, istikrar ve öngörülebilirliğin çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Faiz-kur-enflasyon sarmalından kurtulmak, finansmana erişimde karşılaştığımız sorunların bertaraf edilmesi, sırtımızdaki mali yüklerin azaltılması, yatırım hamlelerimizde önümüzün açılması öncelikli beklentilerimiz. Bunları başardığımızda sürdürülebilir büyümenin, yatırım ve istihdamın, büyüyen ekonominin halkın refah seviyesine yansımasının da önünü açmış oluruz."

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AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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