Ormanlık alanlarda denetimler devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin, Türkiye'de yaşanan yangınlar nedeniyle ilçenin ormanlık alanlarında başlattığı denetimler devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, Türkiye'de yaşanan yangınlar nedeniyle ilçenin ormanlık alanlarında başlattığı denetimler devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, özel eğitimli köpekler, polis drone ekibi ve jandarma ekiplerinin katıldığı denetimlerde ormanlık alanlarda kontroller gerçekleştiriliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Başkan Yardımcıları ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak'ın da katıldığı denetimlerde, Eyüpsultan Belediyesi Kurt Kemeri Piknik Alanı'nda atlı polisler ormanı gezdi, yerden görülemeyecek olan tehlikelere karşı ise drone ile tüm orman izlendi.

Denetleme sırasında ayrıca her türlü yangın olasılığına karşı tatbikatlar yapıldı.

"TEDBİRLİ OLMAMIZ LAZIM"

Başkan Deniz Köken yapılan çalışmalarla ilgili olarak; "İlçemizin sınırlarının bir bölümü ormanlarla kaplı. Haliyle bu riskli alanda bizim tedbirli olmamız lazım. Türkiye'de bu yangınlar çıktığından beri sıkı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"24 SAAT TETİKTEYİZ"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşları ormana gidip piknik yapmaması gerektiği konusunda uyaran Başkan Deniz Köken, "Biz, 24 saat boyunca jandarma, emniyet, itfaiye ve Eyüpsultan Belediyesi ekipleriyle tetikteyiz. Yangınları önlemek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bütün bunların hepsi vatandaşımızın can ve mal güvenliği korumak için. Bu yasaklar da bu yüzden. İstanbul'da oksijen alabilecek tek alanlar ormanlar. Buralarda bir sıkıntı olduğunda başımıza neler gelebileceğini düşünemiyorum. O yüzden insanların güneşin çok aşırı derecede kavurduğu sıcak günlerin devam ettiği bu dönemde piknik yapmaktan uzak durmasını, camlarından dışarıya herhangi bir çöp, sigara izmariti atmamalarını rica ediyoruz. Ne kadar duyarlı olursak o kadar çabuk huzura erebiliriz. "

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

"Biz de tankerlerimizle burada nöbet tutuyoruz. İtfaiye ekiplerimiz hazır. Emniyetimiz drone ile havadan denetim yapıyor. Duman sensörlerini de takip ederek herhangi aksaklık olup olmadığını buradan göreceğiz. Hatta birkaç gün içinde de birtakım tatbikat çalışmaları yapacağız"

"Manavgat'a yardım için araç gönderdik. Bugün gönderilen araçlarda 500 kilo köpek maması da bulunuyor. Bu yangınların nelere mal olduğunu herkes görebiliyor. O yüzden İstanbul'daki can damarlarımızı baştan korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre