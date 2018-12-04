Ormanlık Alandaki Kanalda Erkek Cesedi Bulundu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde ormanlık alandaki kanal içerisinde erkek cesedi bulundu. Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Bafra'nın Üçpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yer alan kanalda erkek cesedi olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıklar incelemede 45-50 yaşlarında erkeğe ait olan cesedin, yaklaşık 4 gündür su içerisinde olduğunu belirledi. Ceset, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Samsun