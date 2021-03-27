Orman Genel Müdürü Karacabey: "Fidan dikim etkinliği için bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyoruz"
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Orman Genel Müdürü Karacabey: "Fidan dikim etkinliği için bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyoruz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Orman Genel Müdürü Karacabey: 'Fidan dikim etkinliği için bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyoruz'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bir seferberliğe dönüşen fidan dikim etkinliği için bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyoruz.

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bir seferberliğe dönüşen fidan dikim etkinliği için bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, 21-26 Mart'ta kutlanan Orman Haftası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 20 yılda Türkiye'de 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarına işaret eden Karacabey, toplumun her kesiminden ve yaş grubundan vatandaşa ağaç sevgisini aşılamanın en temel amaçları olduğunu kaydetti.

"Geleceğe Nefes" adı verilen ağaçlandırma kampanyasının 11 Kasım 2019'da başlatıldığını hatırlatan Karacabey, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Ağaçlandırma Günü için şimdiden çalışmalara başladık. Son 2 yıldır 7'den 77'ye her kesimden vatandaşlarımızın katılımlarıyla 81 ilimizde aynı anda binlerce fidan toprakla buluştu. 'Bir saatte en fazla fidan dikme' ve 'Bitkilerden Türkiye haritası' gibi özel etkinliklerle de 2 yıl üst üste Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Bir seferberliğe dönüşen fidan dikim etkinliği için bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyoruz."

Karacabey, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra zaman zaman afet boyutuna ulaşan yangınlarla mücadele ettiklerini de bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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