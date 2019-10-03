Orman Bölge Müdürlüğünden Samsun'a 50 milyonluk yatırım

03.10.2019 09:41

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce 2019 yılında Samsun'da 50 milyon TL tutarında 67 proje yürütülüyor.



Orman Bölge Müdürlüğünün Samsun'da 19'u inşaat, 41'i orman ve 7'si hayvancılık olmak üzere toplam 67 adet projesi bulunuyor. Eylül ayı itibarıyla 20 projede sona gelirken, 44 proje devam ediyor. 3 projeye ise henüz başlanılamadı. Tüm projelerin toplam tutarı 50 milyon 34 bin TL. Projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 84 olurken, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 62 oranında oldu.



Kadastro Projesi kapsamında Samsun'da 2019 yılı içerisinde 85 birimde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamasına başlandı. 34 adet birimde çalışmalar tamamlandı. 51 adet birimde ise çalışmalara devam ediliyor.



Orman zararlıları ile mücadele faaliyetleri kapsamında Samsun, Vezirköprü ve Bafra bin adet kuş yuvası asımı programının yüzde 40'ı gerçekleştirildi. 51 bin TL ödenekli 3 adet fenni arı yetiştiriciliği işinde sona gelindi.



Fidan üretimi ve bakımı çalışmaları kapsamında Samsun, Bafra ve Vezirköprü fidanlarında 3 milyon 599 bin fidan üretimi gerçekleştirildi. Hedeflenen 5 milyon 50 bin fidan bakımı işinden ise 4 milyon fidanın bakımı yapıldı.



Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Destekleme Projesi kapsamında Süt Sığırcılığı Projesi'nde 61 adet program gerçekleştirildi. Süt Koyunculuğu Projesi'nde ise 9 programdan 6'sı tamamlandı. Ürün Geliştirme Projesi'nde yer alan 8 programdan da 5'i tamamlandı. 2019 yılında Süt Sığırcılığı, Süt Koyunculuğu, Fenni Arı Yetiştiriciliği ve Üretim Geliştirme Projeleri olmak üzere 81 aileye toplamda 2 milyon 80 bin TL'lik kredi desteği verilmesi planlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA