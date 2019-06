Orhangazi'de traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Baba ve 2 oğlu yaralandı

-Çarpmanın şiddetiyle traktör şarampole yuvarlandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kavşaktan ana yola çıkış yapmak isteyen bir traktöre çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yol kenarında su kanalına devrilen traktördeki baba ile 2 oğlu yaralandı. Kaza sonrasında olay yerinde can pazarı yaşandı.

Kaza Orhangazi-İznik Karayolu, Yeniköy yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Serkan İskender idaresindeki 16 CTY 72 plakalı otomobil, Yeniköy'den İznik gölü yakınlarındaki bahçesine doğru gitmekte olan Şerif Özay idaresindeki 16 VM 945 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan traktör yol kenarındaki su kanalına uçarak ters döndü. Traktörde bulunan sürücü Şerif Özay ile birlikte oğulları Serhat Özay ve Serkan Özay yola savrularak yaralandı.

Can pazarı yaşandı

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar ve jandarma ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevketti. Kaza nedeniyle olay yerinde tam bir can pazarı yaşanırken, kazayı haber alan ve Yeniköy'de oturdukları belirlenen Özay ailesinin yakınları kaza yerine akın etti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA