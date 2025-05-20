Orhan Turan kimdir, nerelidir? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hangi firmanın sahibi?

TÜSİAD Başkanı olarak görev yapan Orhan Turan, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Gerek yaptığı açıklamalar gerekse gündeme yansıyan iddialarla birlikte, iş dünyasının tanınan ismi hakkında birçok soru gündeme geldi. Peki, Orhan Turan kimdir, aslen nerelidir ve iş dünyasında hangi firma ile anılmaktadır? İşte, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın yürüttüğü görevler ve iş yaşamına dair öne çıkan bilgiler…

ORHAN TURAN KİMDİR?

Türk iş dünyasının saygın isimlerinden biri olan Orhan Turan, 29 Mart 2022 tarihinde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Özellikle ekonomi, sanayi ve sivil toplum alanındaki etkin rolleriyle tanınan Turan, son dönemde hem iş dünyasında hem de kamuoyunda adından sıkça söz ettiriyor.

1960 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde doğan Orhan Turan, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Eğitimine devam ederek Marmara Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans yaptı.

Orhan Turan kimdir, nerelidir

Ticari kariyerine 1985 yılında kurduğu ODE Yalıtım ile başlayan Turan, bu firmayı Türkiye'nin önde gelen yalıtım malzemesi üreticilerinden biri haline getirdi. Girişimcilik alanındaki başarılarıyla 2008 yılında "Yılın Girişimcisi" seçilen Turan, aynı yıl Türkiye'yi temsilen Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasına katıldı.

Sivil toplum alanında da aktif bir rol üstlenen Orhan Turan, geçmişte İZODER (Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) ve İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) başkanlıkları yaptı. 2018-2022 yılları arasında ise TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Akademik alanda da katkı sunan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi birçok kurumda yüksek lisans seviyesinde dersler verdi. İngilizce bilen Orhan Turan, evli ve bir çocuk babasıdır.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hangi firmanın sahibi

TÜSİAD Başkanlığı süresince ekonomi politikalarına dair eleştiri ve önerileriyle dikkat çeken Turan, özellikle ifade özgürlüğü, hukuk devleti ve kurumsal reformlar konularında kararlı bir tutum sergilemiştir. 13 Şubat 2025 tarihinde yaptığı bir genel kurul konuşmasının ardından, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgi yayma" suçlamalarıyla yasal süreç başlatılmıştır.

Orhan Turan, hem iş dünyasındaki başarıları hem de sivil toplum faaliyetleriyle Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine yön veren önemli isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.