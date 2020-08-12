Orgeneral Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Wolters ile telefonda görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Güler'in Wolters ile görüşmesinde, güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA