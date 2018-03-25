Organik ve İyi Tarım Desteği Başvurularında Son Gün 30 Mart

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği başvurularının, 30 Mart Cuma günü sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı tarımsal destekleri kapsamında verilecek organik tarım desteği olarak dekarda, birinci kategori ürünlerde 100 lira, ikinci kategori ürünlerde 70 lira, üçüncü kategori ürünlerde 30 lira, dördüncü kategori ürünlerde 10 lira olarak ödeneceğini belirtti.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği başvurularının, 30 Mart Cuma günü sona ereceğini bilgisini veren Bayraktar, süreyi geçirmemeleri konusunda üreticileri uyardı.

Desteğinin, organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sistemi'nde 2017 üretim yılında kayıtlı, 2017 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş olan ve destekleme tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre başvurusunu yapan çiftçilere ödeneceğini vurgulayan Bayraktar, açıklamasında "Üreticilerin başvurularını bağlı oldukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine 30 Mart 2018 mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde üreticilerin destekten faydalanmaları mümkün olamayacak." ifadesine yer verdi.

İyi tarım uygulamaları desteğinin, dekara, meyve ve sebzede bireysel sertifikasyona 50 lira olduğunu aktaran Bayraktar, grup sertifikasyonuna 40 lira, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerde desteğin ise bireysel sertifikasyonuna 100 lira, grup sertifikasyonuna 80 lira, çeltikte 10 lira, örtü altı üretimde 150 lira olarak ödeneceğini kaydetti.

Bayraktar, söz konusu destek ödemesinin ilgili yasal düzenmeleye göre üretim yapan, hasadını gerçekleştiren, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası'na sahip olanlar ve Örtü Altı Kayıt Sistemi'nde kayıtlı bulunanlara ödeneceğini vurguladı.