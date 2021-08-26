Ordulu hamile genç kadın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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Ordulu hamile genç kadın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Ordulu hamile genç kadın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordulu 23 yaşındaki anne adayı Cemile Filar, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ordulu 23 yaşındaki anne adayı Cemile Filar, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 19 Ağustos'ta rahatsızlanması üzerine Fatsa Devlet Hastanesine başvuran 6 aylık hamile Filar'a yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Daha sonra durumu ağırlaşan Filar, gittiği aynı hastaneden Çorum'a, ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Genç kadın, dün sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Filar'ın bebeği ise ameliyatla alınarak kuvöze konuldu.

Filar'ın cenazesi, Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cemile Filar'ın, bir süre önce tatil dolayısıyla eşiyle birlikte İstanbul'dan memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesine geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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