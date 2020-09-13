ORDU O torun ile babaannenin korona hasreti bitti
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ORDU O torun ile babaannenin korona hasreti bitti

O torun ile babaannenin korona hasreti bittiORDU'nun Akkuş ilçesinde, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile evde izole olduğu pencere önünde oynamaya çalıştığı görüntülerle haber olan ve tüm Türkiye'nin tanıdığı Ali Asaf Kaymak (2), karantina sürecinin...

13.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:27

O torun ile babaannenin korona hasreti bitti

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile evde izole olduğu pencere önünde oynamaya çalıştığı görüntülerle haber olan ve tüm Türkiye'nin tanıdığı Ali Asaf Kaymak (2), karantina sürecinin sona ermesiyle babaannesiyle yüz yüze oyunlar oynadı. Babaanne ve torunu büyük mutluluk yaşadı.

İlçenin Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ta geçen ay koronavirüs belirlendi. Mahallede, başka vakaların da bulunması nedeniyle karantina uygulanmaya başladı. Nuray Kaymak'a da ilaçları verilerek evde izole olması istendi. Ankara'dan ailesi ile babaevine gelen Doğan Kaymak da annesi ile ayrı odalarda kalmaya başladı. Ailede başka vaka ve belirti görülmezken, Nuray Kaymak'ın torunu Ali Asaf Kaymak, her gün izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin penceresinin önüne gidip, onunla cam arkasından oynamaya çalıştı. Babaanne de torun hasretini cam arkasından giderdi.

14 günlük izolasyon sürecinin bitmesinin ardından babaanne ile torunu bir araya geldi. Koronavirüsü yenip, torunu ile oyunlar oynayan Nuray Kaymak, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

ARŞİV VE GÜNCEL GÖRÜNTÜLERLE

Abdullah KÖSE/ AKKUŞ, (Ordu), (DHA)-

ORDU O torun ile babaannenin korona hasreti bitti

Kaynak: DHA

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