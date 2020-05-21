Ordu'nun yüksek kesimlerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu
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Ordu'nun yüksek kesimlerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu Ordu genelinde etkili olan rüzgarın ardından, yüksek kesimlerde dolu yağışı etkili oldu.

21.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:40

Ordu'nun yüksek kesimlerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu

ORDU - Ordu genelinde etkili olan rüzgarın ardından, yüksek kesimlerde dolu yağışı etkili oldu.

Ordu'nun şehir merkezinde kısa süreli etkili olan rüzgarın ardından hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Yüksek kesimlerde ise yer yer etkili olan fırtına, yerini yağmur ve dolu yağışına bıraktı. Ordu'nun Kumru, Korgan gibi yüksek kesimli ilçelerinde ve yaylalarında ise fındık büyüklüğünde yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı gerçekleşti. Bazı vatandaşlar dolu yağışına hazırlıksız yakalanırken, o anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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