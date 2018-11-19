Ordu'nun Turizmine Teleferik Katkısı

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun turistik alanı Boztepe'ye ulaşımı sağlamak amacıyla kurulan teleferik, faaliyete geçtiği günden bu yana 3,7 milyon yolcu taşıdı.

Kent merkezinden 530 rakımlı Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak için 2011'de yaklaşık 9 milyon lira maliyetle kurulan teleferik, yerli ve yabancı turistlerce tercih ediliyor.

Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım olanağı sunan 21 kabinli teleferik, kent turizmine de büyük katkı sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teleferiğin Ordu'nun en önemli simgeleri arasında yer aldığını söyledi.

Teleferiğin 2011-2014 arasında yıllık ortalama 500 bin kişi tarafından tercih edildiğini belirten Tekintaş, 2014'ten sonra teleferiği kullanan kişi sayısının gittikçe arttığına dikkati çekti.

Bugüne kadar teleferiği kullanan kişi sayısının yaklaşık 3 milyon 700 bini bulduğuna işaret eden Tekintaş, "Teleferiğin kentin turizmine katkısı tartışılmaz. Teleferik hem turizm mekanlarımızın başında gelen Boztepe'nin hem de ilimizin dış dünyada tanıtımı için son derece önemli görev ifa ediyor. Bizi en çok sevindiren hususların başında, yabancı turistlerin teleferiği kullanım oranlarının yükselmeye başlaması geliyor." diye konuştu.

Tekintaş, teleferiğin hem belediye bütçesi hem turizme hem de istihdama katkısı açısından önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

"Teleferiği kullanan kişi sayısı yıllık 1 milyonu bulacak"

Boztepe'de beş yıldızlı otel ve dört restoran bulunduğunu ifade eden Tekintaş, şunları kaydetti:

"Belediye olarak biz Macera Parkı yapıyoruz. 'Bulutlara Dokunun Projesi' ile de içerisinde yeme içme ve konaklama mekanının olduğu yeni bir tesis daha yapıyoruz. Buradaki tesis sayısı artıkça bölgedeki yerleşim düzeni geliştikçe, sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler arttıkça inanıyoruz ki teleferiği kullanan kişi sayısı yıllık 1 milyonu bulacak. Bizim hedefimiz bundan sonra yıllık 1 milyon ve üzeri kullanımı sağlayabilmek."

Tekintaş, aralık ayından itibaren teleferik fiyatında indirime gidileceğini de belirterek, "1 Aralık itibarıyla teleferikte kış tarifesine geçeceğiz. Burada hedefimiz hem öğrencilerin hem de diğer indirimden yararlanan kişilere, enflasyonla mücadele kapsamında katkıda bulunmak." dedi.

"Her gün 15-20 tur otobüsü geliyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da teleferikten faydalanmak için Karadeniz'e gelen tur otobüslerinin mutlaka Ordu'da mola verdiğine dikkati çekerek, "Her gün ortalama 15-20 tur otobüsü Ordu'ya geldiklerinde mutlaka teleferik alt istasyonunda duruyor. Buraya gelen ziyaretçilerimiz teleferiği tercih ederek Boztepe'ye çıkıyor." dedi.

Tur şirketlerinin gezi rehberinde teleferiğin mutlaka bulunduğunu ifade eden Toparlak, Ordu'nun turizmine çok ciddi katkı sunduğunu söyledi.