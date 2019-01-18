Ordu'nun Geleceği Ele Alındı

Ordu'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla kentin geleceği ile ilgili görüşlerin sunulması amacıyla toplantı düzenlendi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının (OTSO) ev sahipliğinde, odanın meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen programda katılımcılar, görüş ve önerilerini sundu.

OTSO Meclis Başkanı Levent Yıldırım, yaptığı açılış konuşmasında, kentle ilgili fikirlerin sunulacağı programın ilin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Şehrin ekonomik ve sosyal hayatı ile eğitim ve mimarisinin gelişmesinde fikir birliği ve çalışmayla bir yere gelebileceğini belirten Yıldırım, bu açıdan da bu toplantıların faydalı olacağına inandığını ifade etti.

Konuşmanın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri, alanlarına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Ordu Baro Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz, Ordu için kendilerine görev verildiği takdirde her türlü bilgi ve birikimlerini baro olarak sunmaya hazır olduklarını aktardı.

Ordu Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş ise kentin geleceği için herkesin bu işe sahip çıkması gerektiğine işaret etti.

Baş, büyük firmaların göç etmesinin engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, şehrin büyümesi adına ikinci bir organize sanayiye ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Ordu Ticaret Borsası Genel Sekreteri Birol Öztürk de Ordu tarihini geleceğe taşıyabilecek köprünün kurulması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA