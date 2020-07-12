Ordu'dan turizm atağı: Sağlık oteli Ordu'nun Ünye ilçesinde 2019 yılında faaliyetine başlayan Turizm İşletmecileri Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği (ÜNTİSAD), ilçede turizm atağı gerçekleştirerek ilk sağlık oteli projesini hayata geçiriyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2019 yılında faaliyetine başlayan Turizm İşletmecileri Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği (ÜNTİSAD), ilçede turizm atağı gerçekleştirerek ilk sağlık oteli projesini hayata geçiriyor.

Karadeniz Bölgesi'nde kurulduğu ilk günden itibaren gerçekleştirdikleri projelerle adından sıkça söz ettiren ÜNTİSAD, Ünye'nin meşhur manyetik kumunu turizm açısından değerlendirerek sağlık oteliyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde açılacak olan Manyetik Kum Sağlık Oteli'nin ilçe genelinde turizme canlılık kazandırması hedefleniyor. 2019 yılında ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın da oynadığı reklam filminde manyetik kumdan yapılan yatak büyük ilgi görmüş, turizmciler ise Ünye'de kumu merak ederek ilçeye gelmişlerdi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ünye Turizm İşletmecileri Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Öznur Özkan Güdek, "Dernek başkanlığına gelmemizle beraber Ünye'de turizmi canlandıracak büyük bir projeye daha imza atacağız. Bizim en güzel projelerimizden birisi de manyetik kum olayıdır. Ünlü bir yatak firması bu kumun tanıtımını yaparak şifalı olduğunu bir kez daha herkese göstermiş oldu. Bizim bölgemiz için turizm açısından çok iyi bir tanıtım olacak. Hatta Ünyeli iş adamı manyetik sağlık kumuyla alakalı bir otelin temelini atacak. Herhangi bir olumsuzluk olmazsa gelecek sene bu otel hizmete başlayacaktır" dedi.

Ünye genelinde 36 üyesi bulunan ÜNTİSAD, bölgenin en çok turizm çalışmalarını yakinen takip eden dernek olarak biliniyor. - ORDU

Kaynak: İHA