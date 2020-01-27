Ordu'dan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi

27.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:44

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ordu'da toplanan yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Ünye, Fatsa, Ordu ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'da mağdur olan insanlarımız için bir kampanya organize ettik. Bölgede zor günler yaşanıyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bizim de bir faydamız olur." dedi.

Akar, oda ve borsa üyelerinin, kampanyayı duyan vatandaşların ve fabrika sahiplerinin desteğiyle hazırlanan paketlerin yola çıktığını ifade ederek "Paketlerimiz ağırlıklı olarak un, kuru gıda, giysi, çocuk bezi, battaniye ve ısıtıcılardan oluşuyor. Bu paketleri yardım tırına yükledik. Tır daha sonra Fatsa ve Ordu'daki yardım paketlerini alarak deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıkacak. Yardım tırımız yarın sabah saatlerinde bölgeye ulaşacak." diye konuştu.

Kaynak: AA