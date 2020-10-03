Ordu'dan 81 ilde 81 okula fındık
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Ordu'dan 81 ilde 81 okula fındık

03.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:05
Ordu'dan 81 ilde 81 okula fındık

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına destek amacıyla 81 ilde 81 okula fındık gönderdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına destek amacıyla 81 ilde 81 okula fındık gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya sayfasından "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına Ordu'dan 'fındık' desteği geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitim öğretimin ilk günündeki 40 dakikalık teneffüs sözü üzerine, "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığı ile ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden" diyerek 80 ile fındık gönderdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Korona virüs sürecinde çocuklara moral vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlattığı kampanyaya destek verdiklerini ifade etti. Hazırlanan paketlerin okullara ulaşmak üzere yola çıktığını vurgulayan Başkan Güler, "Fındık bolca enerji demek. Okula yeni başlayan çocuklarımıza moral ve motivasyon amacıyla bu kampanyaya destek verdik. Çocuklarımızın zihin açıklığı içerisinde derslerini başarılı bir şekilde takip etmelerini diliyorum. İnşallah bu öğretim yılında pandemiyi bitirmiş yeni yılda hep birlikte zillerimizi çalarak gireceğimizi umut ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Ordu'dan 81 ilde 81 okula fındık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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