Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor - Haberler
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Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU Valiliği, kentteki üniversiteleri kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin barınma konusunda yaşadığı sorunlar için girişimde bulundu.

ORDU Valiliği, kentteki üniversiteleri kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin barınma konusunda yaşadığı sorunlar için girişimde bulundu. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan üniversite öğrencileri, valiliğin kiraladığı otellerde misafir ediliyor.

Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki işlemleri süren ve kiralık ev bulamayan öğrencileri otellerde misafir ediyor. Eğitim için kente gelen ve kalacak yeri olmayan öğrenciler, valiliğe başvurarak, otellerde misafir edilmeye başlandı. Vali Tuncay Sonel, kalacak yeri olmayan öğrencilerin geçici süre otellerde konuk edileceğini belirterek, " Ordu'muza, ülkemizin çeşitli illerinden üniversite için gençlerimiz gelmekte bugünlerde. Yurt çıkmayanlar var, ev bulamayanlar var. Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan 'Açık Kapı' ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar" dedi.

Ordu Üniversitesi'ni kazanan Rahmi Palancı'nın velisi, İzmir'den geldiklerini belirterek, "Ordu Üniversitesi'ni kazanan oğlumu yurda yerleştirmek üzere dün İzmir'den yola çıktık sabah saatlerinde Ordu'ya geldik. Yurt da çıkmadığı için özel öğrenci yurtlarını aradık ancak boş yer bulamadık. Son çare valiliğe geldik. Ordu Valiliği sağ olsun, bize yardımcı oldu ve bize kalacak yer gösterdi. Ordu Valisi'ne teşekkür ediyorum. Verilen bu hizmetten çok memnun kaldık" dedi.

Rize'den Ordu'ya gelen öğrenci Elif Dayan da verilen hizmetten memnun olduğunu dile getirip, "Barınma sorunu yaşadım. Yurtlarda şu an yer yok. Sorunumuzu iletmek üzere sayın valimize ulaştık. Sağ olsun ilgilendiler, bu oteli ayarlamışlar. Öğrenci belgemle birlikte burada misafir edileceğim. Bu hizmetten dolayı Ordu Valisi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor

Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri
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