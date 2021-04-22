Ordu'da yakalanan 30 dilenciye idari para cezası verildi

Ordu'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan 30 kişiye idari para cezası verildi.

Ordu'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan 30 kişiye idari para cezası verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, ana caddeler ve kavşaklar ile marketler, ekmek fırınları ve cami önlerinde dilencilik yapan kişilere yönelik denetimleri ramazanda artırıldı.

Zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlem yaptıkları dilencileri, vatandaşları rahatsız etmemeleri için bulundukları bölgelerden uzaklaştırıyor.

Denetimlerde yakalanarak zabıta merkezine getirilen 30 dilenci hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı.

Dilencilerin üzerinden çıkan paralara ise el konularak kamuya aktarıldı.

Açıklamada, halkın dini duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere karşı denetimlerin devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan duyarlı olmaları ve bu gibi şahısları Alo 153 hattına ihbar etmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli