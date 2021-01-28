Ordu'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
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Ordu'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

28.01.2021 01:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:33
Ordu'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Ordu'da şiddetli rüzgar bazı ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Ordu'da şiddetli rüzgar bazı ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

En çok etkilenen ilçelerden Kabadüz'ün Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisinin hala sürdüğünü, şimdiye kadar 5 evin çatısının zarar gördüğünü söyledi.

İlçe geneline elektrik verilemediğini aktaran Kaya, ekiplerin hatları onarmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Kaya, belediye ekiplerinin hasar tespiti için sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydetti.

Evleri zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.

Öte yandan şiddetli rüzgar, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde de hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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