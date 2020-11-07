Ordu'da sahte para operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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Ordu'da sahte para operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

07.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:30
Ordu'da sahte para operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Ordu'da sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Ordu'da sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Asayiş Büro ekiplerince, Altınordu ilçesinde sahte para ile alışverişe teşebbüs eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan takip sonucunda Fatsa ilçesinde 3'ü erkek, ikisi kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 202 adet 100 liralık banknot olmak üzere toplam 20 bin 200 lira sahte para ile sahte paraları piyasa sürerek elde ettikleri değerlendirilen toplam bin 325 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden iki kadın adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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