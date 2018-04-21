Ordu'da Organik Tarımda Sevindirici Gelişme

Ordu'da kimyasal gübre kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan, toprak, hava ve su kaynaklarını kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan organik tarım yapan çiftçi sayısı ile organik üretim alanı her geçen yıl artıyor.

İlk kez 2006 yılında 103 çiftçi tarafından 8 bin 143 dekar alanda yapılmaya başlanan organik tarım uygulaması 2018 yılında 60 bin dekara yükseldi. Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, ekolojik dengenin korunması amacıyla çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern tarımsal üretim tekniklerini kullanmayı kabul eden, her aşaması kontrollü, kayıtlı ve sertifikalı bir üretim şekli olan organik tarımın hızla yayıldığını söyledi.

2016 yılında Ordu'da organik tarım üretici sayısının 796 ve üretim alanının da yaklaşık 25 bin dekar olduğunu hatırlatan Yılmaz, "2017 yılı itibariyle organik tarım yapan çiftçi sayısı 2 bin 217'ye üretim alanı da yaklaşık 60 bin dekara çıkmıştır. Yapılan projeler ve eğitim yayım çalışmaları ile organik tarımın daha da yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır" dedi.

Yılmaz, bu kapsamda organik fındık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Altınordu, Kumru, Perşembe ve Ünye ilçelerinde 'Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' uygulandığını kaydetti. Yılmaz, "Projeye dahil olan 26 üreticimize 450 dekar alanda yürüttükleri organik fındık yetiştiriciliği faaliyetinde kullanılmak üzere 2017 yılında 25 bin kg. organik katı gübre, 2018 yılında ise 36 bin kg. organik katı gübre dağıtımı yapılmıştır" bilgisini verdi. - ORDU