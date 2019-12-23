Ordu'da motosiklet duvara çarptı: 1 yaralı
Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
23.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:32
Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocaman Mahallesi'nde, Ferhat Erkuş'un kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Erkuş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA