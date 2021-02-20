Ordu'da karla mücadele çalışmaları
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Ordu'da karla mücadele çalışmaları

20.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:02
Ordu'da karla mücadele çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 ilçenin 772 mahallesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gürgentepe, Mesudiye ve Gölköy ilçelerindeki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, ekiplerin kar mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

Yolların tamamının ulaşıma açıldığını vurgulayan Alp, "Şimdi de yığılan karı araçlara yükleyerek ortadan kaldırıyoruz. Aralıksız sürdürülen bu mücadelenin büyük önemi var. Çünkü bıraktığınız anda gece donma ihtimali yüksek ve tekrar yağan karın yolları kapama durumu var. Bundan dolayı ekiplerimiz 7/24 durmaksınız mesaisine devam ediyor. Şu an içerisinde sorun yaşayan ve yolu kapalı olan bir bölgemiz bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin de ilçelerinde yolların ulaşıma açık olduğunu kaydettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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