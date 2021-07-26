Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Gölköy ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydoğan Mahallesi Göbüloğlu mevkisinde Tolga Türk'ün kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tolga Türk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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