Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Ordu'nun Gölköy ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydoğan Mahallesi Göbüloğlu mevkisinde Tolga Türk'ün kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tolga Türk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay